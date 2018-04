Ana Rosenfeld: "El señor Juan Darthés no acosó a Calu Rivero"

-"El tema de Juan Darthés y Calu Rivero pasó en un set de grabación. El señor Juan Darthés no abuso, acoso a Calu Rivero, ella habla de besos exagerados con ella. Obviamente tuvo que ver novelas y besos que no veía."



-"Las escenas son osadas de ambos lados."

-"Es imposible que Darthes se salga del guión por la cantidad de gente que estaba en el set. Juan Dathés no es responsable de la incomodidad."



-"La salida de Calu Rivero estaba programada, no se fue por esto. En el guión estaban las escenas."



-"Mi expediente es el conjunto de notas que ella dio, Calu fue cambiando según a sus sentimientos."



-"La escena decía besos y ella le muerde el cuello, he recopilado todo."





Escuchá los audios de la nota









Rosenfeld 1.mp3





Rosenfeld 2.mp3