- Declaraciones de Ernesto Tenembaum: "Me causa indignación y preocupación, más cuando viene de una persona que forma opinión púbica. Además es un delito penal porque hace apología"



- Sobre la ley: "Hay que ver como se aplica, es un avance porque había hechos que no estaban contemplados en la pornografía infantil. La mayor dificultad es la falta de recursos cibernéticos que tiene el área de ciber crimen de policía Federal, y es la única que trabaja en esto."



-"A Independiente le cabe una responsabilidad civil por la guarda. Por el momento la responsabilidad es civil. Me parece que las responsabilidades penales se pueden encontrar por omisión, me cuesta que no hayan advertido los movimientos de los chicos." Escuchá el audio de la nota