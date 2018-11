Andrés Ibarra: "El bono le cuesta al Estado 700 millones de pesos"

Andrés Ibarra, vicejefe de gabinete de la Nación, habló en Feinmann 910 y afirmó que "Con el sector gremial de UPCN dispusimos un bono de 5 mil pesos remunerativo para todos los empleados que forman parte de un convenio colectivo, 142 mil empleos públicos, de la administración central. Luego agregamos dos incrementos del 5 por ciento cada uno para recomponer el tema salarial."

"Por el momento los jubilados cobrarán el ajuste vigente, no un bono.", agregó.



Sobre la reforma en el Estado, dijo que "Hemos ido haciendo un trabajo en cada jurisdicción, aplicando el presentismo para analizar las plantas administrativa en un 15 por ciento. Hemos generado una reducción de la planta, 35 mil casos, hay retiros voluntarios, jubilaciones, contratos de personas que no iban a trabajar."



"El dinero para los 140 mil empleados es un complemento de pauta de acuerdo al 15 por ciento que se dio en abril, no vamos a poder cubrir la inflación de este año.", dijo.



