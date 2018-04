Andrés Malamud: "Macri ya no puede echar la culpa a la herencia, hace dos años que gobierna"

-"Yo creo que el Gobierno entiende que hay algo malo con la cultura argentina, una que tenemos algún problema interno, y la otra es menos trágica, que estamos haciendo algo mal"



-"El cambio cultural posible es comportarnos diferente, lo que hacemos mal es que somos cortoplacistas, esto es por nuestra inestabilidad económica y política"



-"La inestabilidad democrática la logramos y la económica nos está costando, la inflación sigue estando presente. La inflación nos muestra un futuro caro"



-"Macri inspira pero no como los líderes peronistas, los que votan a Macri lo hacen porque hace lo correcto, no porque son macristas. En el peronismo votan peronistas, aunque fue cambiando. A Macri se lo vo ta por lo que hace, no por lo que es."



-"A Macri lo cuestionan dentro de su espacio. La sociedad argentina no tiene margen para el shock, se le critica que la crisis es grande, ya no puede echar la culpa a la herencia, hace dos años que gobierna."



-"Cambiemos está agrediendo a su base electoral, el Pro incursiona en los sectores populares, el radicalismo no. El Radicalismo y Carrió contienen la clase media."



- Intervención de Peronismo: "No es una intervención del Gobierno, los jueces son independientes, pero al Gobierno le conviene"



-"Al peronismo le conviene unirse detrás de una líder nueva, igual al peronismo nunca lo ves venir."





