Andrés Scarsi: "Siempre buscamos el consenso. no ayuda ir al paro de esta manera"

Andrés Scarsi, Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, habló en Feinmann 910 y dijo que "Ayer María Eugenia Vidal recordaba que hace dos años dijimos que el Same iba a llegar a 20 Municipios, ahora con la incorporación de Hurlingham y Malvinas Argentinas llegamos ayer al Nº 100, representando cobertura para más de trece millones de bonaerenses".



Además, dijo que "Las capacitaciones se lograron por el trabajo de experiencia del Same de la Ciudad. Se generaron buenos equipos de trabajo y además la marca SAME generó un trabajo de mucha conciencia en el accionar en la vía pública; ponerse la camiseta del SAME significa cuidar al que está en la vía pública y también capacitar, hacer simulacros. Ayer fue un día de mucha alegría, que nos pone el desafío hacia adelante de llegar a toda la provincia".



"El tiempo de llegada de la ambulancia promedio en el Conurbano es de 12 minutos desde que se llama al 107; en el interior estamos con promedio de diez minutos", agregó.



Finalmente, dijo que "Los gremios no me han presentado nada formal del paro, nosotros los hemos convocado, y buscamos el consenso, no ayuda ir al paro de esta manera".