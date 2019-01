Anita Co ratificará la denuncia contra Juan Darthés

Raquel Hermida Leyenda, abogada de Anita Co, habló en Feinmann 910 y dijo que "Estamos preparando la audiencia para el 12 de febrero en el juzgado Nº 9 porque Juan Darthés denunció a mi cliente de calumnias e injurias"



Además, afirmó que "El tema es como vamos a conciliar con alguien que está en Brasil, retractarse es falso testimonio, ella va a reiterar lo que viene diciendo, lo que ocurrió. Por otro lado, el paso del tiempo no lo convierte en falso."



"Ella vivió un abuso sexual mientras grababa gasoleros, por parte de Darthés.", dijo.



Sobre lo que dijo la hermana de Thelma Fardín, dijo que " no lo voy a tratar porque hace mucho que no se ven, además también sufrió abuso. La estrategia de este señor es terrible porque pone a victimas contra victimas. Darthés no es una persona con poder"



"Basta de querer una división política, nadie está a favor de la violencia, de chicos violados. Ayer un poderoso fue denunciado en mi oficina.", agregó.



Finalmente, dijo que "No estuve atenta al caso Daniel Scioli, yo estaría al lado de la victima. Se quiere instalar el abuso como algo de izquierda o derecha, a mí no me interesa la política. Me interesa la política contra la violencia de género."