"Antes de octubre me voy de la embajada", "en primera vuelta voy a votar a un peronista", y otras frases de Ramón Puerta.

Ramón Puerta, embajador argentino en España, habló en Feinmann 910 y dijo que "Contento de ser protagonista en estos tres años de un proceso de normalización con España. El Rey apoya la reforma de Mauricio Macri, porque es lo que hace el mundo que crece y después está el otro camino".



Además, dijo que "En estos tres años se cerraron las heridas abiertas de los años anteriores. Yo creo que todo forma parte de la misma cuestión, no es sólo apoyo a la gestión de Macri".



Sobre cómo ve al Presidente, afirmó que "Soy amigo de Mauricio Macri, pero nunca se afilió al PJ, tenemos diferencias ideológicas, ahora, las decisiones son de él. El Presidente Raúl Alfonsín y Eduardo Duhalde acortaron sus mandatos por el país".





Acerca de su continuidad en la embajada, dijo que "Yo hice un compromiso con Macri de acompañarlo dos o tres años, yo tengo mi empresa, no cobro el sueldo del Estado, y tengo una madre, tengo que volver, antes de octubre me voy. No sé quién vendrá. Argentina logró tener un frente externo normalizado".



Finalmente, dijo que "Yo a Cristina Fernández la conozco y no la acompaño, soy Peronista. Yo en un momento voté a Mauricio Macri, en primera vuelta voto al Peronismo, después veo".