Argentina: país cambalache e inmoral

En 1934 se escribió este tango donde es lo mismo ser un chorro que no serlo.





¿Por qué elegí este tema? Porque pasaron cosas este fin de semana. Primero la foto que le sacaron a Cristina que con su enojo está mandando a sus escrachadores para que le hagan mal a quien le sacó la foto.





Si lo insultan a Macri está todo bien pero si insultan a Cristina, es un fascista hijo de puta.





Anibal Fernandez pidió un correctivo a quien sacó la foto.





El gobierno K sabe mucho de correctivos. Mataron a un fiscal. Escupieron fotos de periodistas. Cristina escrachó gente en cadena nacional.





Cristina no puede caminar por ningún lado. Vive recluida como todos los políticos que son corruptos y se la pasan llorando por persecución política. Si no fueran tan fachos como son, me daría risa.. pero me da pena.





El otro tema es Manzanares, delincuente. Un arrepentido del régimen nefasto de los K que contó con Luis Majul cómo era el mecanismo que utilizaban.









Esto es sin duda Néstor Kirchner. Muerto Néstor, fue el secretario privado de Cristina. Esto es el choreo contado en primera persona. 96 millones de dólares por año es lo que dice Muñoz que se chorearon.





En un momento, Manzanares cuenta que Cristina dice "menos mal que se murió Muñoz" pensando en los secretos que puede contar de Néstor.





Manzanares decía que Muñoz decía que esto no era choreo, era una comisión por hacer las cosas bien.





Hay que ser un terrible hijo de puta.





Roban pero hacen. Es deplorable. Roban pero tenía la heladera llena. Termocéfalo. Tenés que ser un cabeza de termo para pensar de esa manera. Una banda de delincuentes nos gobernó durante 12 años.





La inmoralidad nos está llevando puesto.