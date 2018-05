Repasá las frases más importantes de las notas:

"Argentina si fuera un hospital sería la guardia, vivimos ahogado en la coyuntura".-"Hoy la ciencia sabe como decidimos, somos más emocionales que racionales."-"La especie humana está evolucionando y va a una fusión entre lo biológico y lo digital"- Pobreza y cerebro: "Cuando María Eugenia Vidal me pregunta como colaborar ad honorem, hicimos un informe sobre la provincia de Buenos Aires, qué pasa en el cerebro de una persona que vive en la pobreza. Todos los recursos cognitivos limitados serían sólo pensando en el corto plazo, qué comer, dónde dormir. Los pobres tienen que poder salir de la pobreza con la educación"- Crisis económica: "Esto afecta el cerebro de las personas, lamentablemente los argentinos vivimos en crisis económica permanente, entonces no tomamos decisiones a largo plazo. Es como el Mundial, en los penales, más gente sufre problemas cardíacos."-"Argentina si fuera un hospital sería la guardia, vivimos ahogado en la coyuntura."- Te gustaría ser candidato?: "A mí me importan las causas no los cargos"