-"El problema de los argentinos es que tenemos malos gobiernos, no es una cuestión de mala suerte solamente, sino de reglas de juego. El sistema tiene reglas formales e informales, más allá de la esperanza de los gobernantes."



-"Argentina en vez de progresar va cada vez peor, en muchos lugares se trata de no hacer siempre lo mismo y acá siempre lidiamos con los mismos problemas"



-"Yo tenía la sospechas que estábamos bajo un sistema de poder basado en el robo, nunca supe la profundidad. El club de la obra pública muchas veces no es transparente"



-"Estamos a 15 días que explotó el tema de los cuadernos y hay secreto de sumario, por eso me parece que hay que ser pacientes y esperar para ver que piensa la población."



-"El tema es que se debe asegurar la imparcialidad de la justicia. Para que crezcamos como sociedad todos debemos confiar en la justicia, y la sociedad está decepcionada."



-"En la Tragedia de Once y en Ciccone la justicia actuó rápidamente."



-"La Unión Europea tiene protocolos que obliga a los miembros a aplicarlos, en Argentina no tenemos. Mi preocupación mirando a futuro es que la grieta nos nuble, y nos enfoquemos sólo en el tema judicial. Sería bueno que se apliquen reglas para transparentar los negocios del Estado."



-"Estamos en un terreno resbaladizo porque instituciones están frágiles. Cuidado, cuando uno se queja como está a política el futuro puede ser peor. En el 2003 surgió Néstor Kirchner."

