Ariel Cohen Sabban: "Fueron excarcelados pero siguen imputados."

"Nosotros somos respetuosos de la Justicia, no olvidamos que los imputados siguen en proceso y esperamos que los sometan a juicio oral. Desde el departamento jurídico estamos analizando la causa"



-"Fueron excarcelados pero siguen imputados. Si son inocentes o no lo dirá la justicia."



-"La DAIA va a analizar si los jueces prejuzgaron la causa"





-"Para mí los argumentos de Claudio Bonadio eran fuertes, para detenerlos y la que se equivoca es la Dra Gabriela Baigún. Fue apropósito liberarlos el 24 de Marzo."



-"Uno es respetuosos de los fallos, ahora uno puede no estar de acuerdo con una liberación."





Escuchá el audio de la nota





Ariel Cohen Sabban.mp3