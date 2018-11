Así fue el paso de la gran Marcela Morelo por los estudios de Radio La Red

-"Es muy compleja la adopción de chicos, pero me está por salir. Se ponen muchas trabas. El juez que debe decidir una adopción, es el mismo que se ocupa de violencia de género, los niños en hogares, el divorcio."



-"Yo fui al Ministerio de Justicia y plantee porque hay muchos hogares de transito y me dijeron que no. El tema es que muchas veces de un día para el otro viene la justicia y te los saca"



-"Los dos chicos son hermanos biológicos de mamá. Ahora siento que son mis hijos, me emocionan, me dan mucho"