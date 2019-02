Ataque al Rabino de la AMIA: "El antisemitismo está vigente en todo el mundo"

Adrián Werthein.mp3





Adrián Werthein, Presidente del Congreso Judío Latinoamericano, habló en Feinmann 910 y dijo que "Es un hecho absolutamente repudiable. En cuanto al móvil, parece que no está suficientemente claro. Es un ataque anti-humano que debe ser condenado. Para poder expresarnos sobre si es o no un ataque antisemita, hay que progresar más en la investigación."



Sobre el antisemitismo en Argentina, afirmó que "El antisemitismo sigue vigente, no solamente en Argentina sino en todo el mundo, inclusive crece en algunos países "de avanzada" y en las redes sociales. El antisemitismo o de cualquier minoría es repudiable, hay que estar atentos para que todos puedan ejercer su credo en libertad"



Además, dijo que "Es un ataque, desconozco el móvil y tengo la obligación de ser prudente. Podría sumarme a las denuncias antisemitas del ataque, pero no tenemos esa información confirmada. Entiendo que se está investigando, que hay cruces de fotos y llamadas, y que podremos saber quiénes fueron y por qué. "



"En mi condición de ser humano y dirigente, hay que ser prudente. Estamos a pocos días del esclarecimiento probable del incidente. Sí es un acto vandálico", agregó.