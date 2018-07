El Jefe de bancada de Cambiemos en el Concejo Deliberante de Avellaneda habló con Eduardo Feinmann y aseguró que "en Avellaneda siempre hubo un uso de la política, el Intendente Jorge Ferraresi tiene costumbre de resolver cuestiones con métodos espectaculares, nombrando a gente que no es de Avellaneda"

Repasá las frases más importantes de la nota:

"En Avellaneda siempre hubo un uso de la política, el Intendente Jorge Ferraresi tiene costumbre de resolver cuestiones con métodos espectaculares, nombrando a gente que no es de Avellaneda, no conoce la problemática como en Seguridad el Sr. Rodriguez, o gente del sabbatellismo. Avellaneda viene tomando a los desempleados que deja el kirchnerismo"



-"Estamos preocupados por la cultura en Avellaneda, que tiene una tradición, trayectoria. Es un Municipio que está muy desarrollado no es bueno que no conozca nuestra cultura, más allá del nombre."



-"También ella cobró en Malvinas Argentinas, por cuestiones de producciones artísticas. No tengo conocimiento de que viva en Avellaneda, que viva o no, no importa, el tema es que no conoce la cultura. Se nombro a María Cecilia Rodriguez en Seguridad que tampoco conoce lo que pasa en Avellaneda."



-"Un secretario cobra 70 mil pesos en Avellaneda."