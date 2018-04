Beatriz Sarlo: "El aborto no va a salir del Senado"

-"Los días puestos fijos en un calendario significan menos que la actividad que las mujeres y los hombres realizan en un tema. El Movimiento de las mujeres es impresionante desde los últimos años. Yo veía en las marchas chicas muy jóvenes, estas chicas aprendieron a marchar en la de Ni una menor de hace tres años"



-"Algunas dimensiones morales se cambiaron con estas marchas"



-"Estoy a favor del aborto. Yo aborté, para mí fue una experiencia de liberación. No pienso que estoy matando a un ser humano. Los que permiten la pastilla del día después también matan a un ser humano."



-"La condición es horrible, tenía 17 años. Yo no tuve problema moral. No es terrorífico, yo no quiero hijos."



-"Yo creo que hay enfrentamientos políticos. El otro día fui al acto de Hugo Moyano, me gusta ir a todos los actos, había muchos kirchneristas sueltos, todos vinieron a increparme. Yo les decía que no era macrista y cuando les preguntaba por corrupción, ellos me decían el capitalismo es corrupto."



Sobre el gobierno de Mauricio Macri: "Yo miro con paciencia lo que está sucediendo. Creo que cometió muchos errores, prometió cosas que sabía que no iba a cumplir, hambre cero y pobreza cero, como Menem. Lo que tranquilizó es el cambio de clima político."



-"El aborto lo tiraron para encabezar tapa de los diarios. Es el primer lugar en el mundo que una persona que está en contra del aborto lo propone, mientras esperamos que lleguen los brotes verdes."



-"Yo hubiera preferido que se trata el tema de igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Además está claro que no va a salir, no sale en el Senado, lo dijo Pichetto, que sabe todo."





Escuchá el audio de la nota





Beatriz Sarlo.mp3