Boca. "Si gano las elecciones, voy a convocar a Riquelme"

Christian Gribaudo, candidato a presidente de Boca por el oficialismo, habló con Eduardo Feinmann y se refirió al apoyo del ídolo Xeneize a la lista de Jorge Amor Ameal, a quien criticó fuertemente.

"Riquelme es el ídolo de todos. No me gusta que sea el ídolo de algunos y que tome una posición de antagonismo y de grieta. Riquelme seguirá siendo el ídolo del hincha de Boca . Es el ídolo de mi hijo. Igualmente, yo lo imaginaba por encima de todas las agrupaciones. No me siento defraudado por Riquelme.Sabe mucho de fútbol".