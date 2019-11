Bolivia. "Evo Morales se fue porque no pudo sostener la mentira de un fraude"

ERWIN BAZÁN.mp3



El diputado boliviano Erwin Bazán dialogó con Eduardo Feinmann y criticó fuertemente al gobierno de Evo Morales, y aseguró: "Evo Morales perpetuó el mayor fraude de la historia de Bolivia".





Su postura política: "Soy opositor a Evo Morales, soy del partido que se puede hacer cargo del gobierno ahora"





Contra Evo Morales: "Intentó repostularse a pesar de la constitución y de la opinión del pueblo. Tenía todo el poder, controlaba el tribunal constitucional e inventó la excusa de que era un derecho humano. El primer golpe de estado fue el de Evo Morales cuando pasó por encima a la constitución y perpetuó el mayor fraude de la historia de Bolivia".





¿Fue un golpe de estado? "Evo Morales no se fue por un golpe de estado, se fue porque no pudo sostener la mentira de un fraude. El golpe de estado al que se refiere Evo Morales es una insurrección popular, exclusivamente popular. En 21 días de protesta nacional ciudadana, nunca se han levantado las armas. Fue pasivo. Lo que pasó en las últimas 48 horas fue que las fuerzas armadas se negaron a reprimir al pueblo. ¡Qué cosa maravillosa! Fue un movimiento cívico y popular, en el marco de la defensa de la democracia y la paz. No fue un golpe de estado"