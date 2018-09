"Bolsonaro es un Donald Trump sin plata"

Repasá las frases más importantes de la nota:





-"Jair Bolsonaro fue trasladado a una de las mejores clínicas. Está acompañado de su familia. Más que un tema médico, es una cuestión política ya que era el candidato a presidente por Brasil."



-"Tenemos un candidato grave, pero estable, y otro preso."



-"No hay nada que justifique lo que le ocurrió a Bolsonaro"



-"Lula no escribe sobre lo ocurrido porque no tiene celular en la cárcel."



-"La persona que lo apuñaló no tiene que ver con el Partido de Lula, sino de otro de Izquierda."



-"Hay detenidos."



-"Bolsonaro no tiene vinculo con el tema de corrupción, es un Donald Trump sin plata, viene de la dere cha. Es homofóbico. La juventud lo quiere porque dice lo que piensa. Defiende que la gente esté armada."



-"En lo económico es muy liberal, piensa privatizar todo, el Mercado lo festeja. Privatizaría Petrobrás. A mí me gusta."