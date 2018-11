"Campillo fue el que manejó los fondos y la economía de Santa Cruz"

Francisco Muñoz, periodista de OPI Santa Cruz, habló en Feinmann 910 y dijo que "Juan Manuel Campillo fue el primer valijero de los Kirchner, y durante el Gobierno de Kirchner fue el que manejaba las finanzas en la provincia. También estuvo en el Gobierno de Peralta. Campillo fue el que manejó los fondos de Santa Cruz, él sabe que hizo Néstor Kirchner con ese dinero, fue nexo con las empresas constructoras."



"Para que te des una idea era el Secretario de Hacienda de Santa Cruz", agregó,



Sobre si pudo haber matado a Carlo Di Dominico, dijo que "Campillo era muy frío, no se conocía mucho de él, no tenía relación con los ministros."