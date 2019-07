Carlos Regazzoni: "Llevaron al PAMI al borde de la quiebra y ahora hacen demagogia"

Carlos Regazzoni.mp3







Carlos Regazzoni, ex titular del PAMI, habló con Eduardo Feinmann sobre la declaración de Alberto Fernandez que propone que los medicamentos sean gratis para los jubilados.





Repasá las frases de la nota





"Es una promesa de campaña disparatada, ellos gobernaron y encontramos de una manera el PAMI, ellos permitieron que se pagarán más caro los medicamentos. El PAMI subsidiaba tintura para el cabello. La persona que manejaba el sector de los medicamentos era maestra jardinera".



-"Encontramos 52 personas que tenían aviones privados, otros que tenían barcos y todos llevaban medicamentos gratis. Encontramos además dos clínicas que no existían, personas fallecidas que se llevaban reactivos, tuvieron mucha corrupción en el tema del medicamento. Prometen cosas que no existen. Ellos llevaron al PAMI al borde de la quiebra"



-"50 mil millones de pesos saldría comprar medicamentos. Los remedios son una inversión, siempre es mejor, el tema es que no había controles"



-"El Gobierno de Mauricio Macri luchó mucho para que el beneficio sea para los que lo necesitan, no para el amigo del gobernador"