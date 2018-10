Carlos Rodriguez: "Sandleris maneja el Banco Central como si fuera un boliche. Solo le interesa incrementar su patrimonio"

Carlos Rodriguez, ex rector de UCEMA, habló con Feinmann 910 y afirmó que "Nicolas Dujovne en el Coloquio de IDEA dijo que la inflación está bajando y Sandleris dijo que la inflación baja en noviembre- diciembre. Por otro lado hace tres años que bajan la inflación. Uno no quiere ser pesimista, pero no queda otra que cuidarse, cuidarse de esta gente que no sabe lo que hace ni lo que dice. Excepto que está el Fondo que pone muchos dólares."



Además, preocupado, dijo que "El temor que tengo del Fondo es que nos avalen hasta que se vaya el G-20. En déficit fiscal algo hacen, pero hacen lo que se puede sin leyes, sin decir nada, ver las pensiones, ahorra en el azúcar."



Acerca de la nueva posible bomba que se estaría formando en el Banco Central, contó que "Las leliq es un cambio de nombre de las lebacs, cuando al Banco Central se le da la oportunidad de endeudarse se lo come el mercado y sube las tasas. Esto es un a bicicleta. Sandleris mira al Banco Central desde el patrimonio, lo maneja como una financiera, y el rol del Banco Central no es ese."



Sobre la ley de alquileres, hay mucha ida y vuelta del Gobierno: "Desde el principio del Gobierno que hacen algo y dan marcha atrás, denota falta de coordinación entre el equipo. Nunca hubo una ley de alquileres buena."



Acerca de las elecciones en Brasil, dijo que "Jair Bolsonaro pareciera que va a la derecha capitalista, pero también el de Donald Trump era así. Lo que pasa en Brasil es dificil que se dé acá, porque el macrismo es más de lo mismo"

Carlos Rodriguez.mp3