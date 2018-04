Carlos Rottemberg: "Lo que se busca en los medios es por rating"

- Sobre el programa de Mirtha Legrand: "El tema fundamental son los abusos. Después como uno no se dedica ni a la justicia, ni es el denunciante, tenemos la responsabilidad de ver los Medios. El sábado se vio en Telefe a Silvia Süller y en otro el programa de Mirtha Legrand que no me sorprende, porque la acompañé muchos años, y dijo que por un punto de rating se mata a la madre. Lo que se busca en los medios es por rating"



-"Para subirse a la televisión en los últimos tiempos necesitan consumir de una medicina que es contraproducente, en este caso se da en gente muy conocida. En el 2016 estuvo Sylvestre para hacer la denuncia contra Daniel Scioli y no saltó la gente de medio periodístico a decir nada."



- Nacho Viale y Mirtha Legrand sabían que iba a decir Natacha Jaitt: "Yo lo único que sé es que por twitter decían que la información iba a ser fuerte"



-"En el 2011 dije que había que tener estomago para estar en la tele de hoy. No se deberían llevar a la tele denuncias que no se hicieron en la Justicia, los Medios son protagonistas más que la Justicia, muchos hechos después son mentira."



-"Mirtha seguro no la debe pasar bien."