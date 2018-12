Carlos Stornelli: "El tema de los fueros es una decisión política de los Senadores"

El fiscal Carlos Stornelli habló en Feinmann 910 y dijo que "Estoy conforme con la resolución de la Cámara, me parece un fallo justo y hay que seguir trabajando fuerte. Yo no veo que zafen los empresarios, hay empresarios que serán convocados y los delitos que se le imputan no son menores. Lo que se hizo fue una identificación, hay dos empresarios que están dentro de la asociación ilícita"

Acerca de los cuadernos de Centeno, afirmó queAdemás, dijo que