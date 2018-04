Carlos Stornelli: "Parece que hay jueces que les molesta trabajar con fiscales activos"

Escuchá el audio de la nota









Carlos Stornelli, fiscal federal: "Sentí bronca y desazón por el apartamiento de la causa, después de tanto trabajo, se ve que era necesario correrme."-"Es una recusación que hace Baratta, que no tenía ninguna razón de ser, más allá del disgusto con mis dictámenes. El Juez compró, en sentido figurado, esos argumentos y me apartó de la causa"- Fallo de Ballestero y Farah: "Yo no conozco el expediente no puedo dar un juicio, estoy sorprendido."-"Las pruebas en el caso Río Turbio son contundentes. La Cámara Federal estaba discutiendo mi pedido de prisión preventiva para Baratta y otras personas más."- Designación posible de Inés Weinberg de Roca: "No la conozco, yo creo que el Ministerio Público tiene gente con mucho conocimiento como Raúl Pleé."- Recusación de un fiscal: "Es la primera vez que un juez me aparta. A algunos jueces les molesta trabajar con fiscales activos."