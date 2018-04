Carmen Polledo: "El embrión no es un órgano de la madre"

Escuchá el audio de la nota









-"Después de 35 años vamos a debatir la despenalización del aborto, por la mañana habrá 16 oradores a favor de la despenalización y por la tarde los que están en contra. Será durante dos meses, dos veces por semana"-"Ayer hablé con Lipovetzky y me decía que serían 700 los exponedores. Cada diputado proponía cuatro oradores."-"A mí me interesa que se hable de la letra chica del proyecto, mi sensación es que habrá mucha luz. Somos conscientes que el proyecto el colectivo no contempla el tema de conciencia para los médicos."-"El embrión no es un órgano de la madre, están los derechos del niño por nacer. El Estado debe trabajar en la antic oncepción, en la educación sexual. Para mí el aborto no debe ser la herramienta"-"Yo creo que es una imposición ideológica, el personal médico puede tener objeción de conciencia. Hay un tema con los chicos con malas formaciones que permitirían el aborto, entonces vamos a la sociedad perfecta."