Carta de un desempleado al paro general

La carta de Gustavo al Paro:





Me despertó el silencio, un silencio raro, no como el de todos los días cuando me levanto para llevar a mis hijos al colegio; un ruido a nada, a inactivo.

Tengo 50 años, dos hijos, esposa y vivo sobre una calle sobre la que pasa una línea de colectivo cada 20 minutos, hoy no pasa. Estoy desempleado hace 3 años pero de todos modos me levanto diariamente a las 6 de la mañana porque llevo a mis hijos a la escuela y luego mi mujer se va al trabajo y yo quedo haciendo las tareas de casa.

Pero hoy los chicos no estudian, hoy duermen porque la escuela está “cerrada”. Yo no pude seguir en la cama, me deprime la inactividad, y a mi mujer que es docente también, con decir que a veces va a trabajar enferma, si enferma, pero en serio y no trucha certificados. Y a veces cuando va en un día como hoy (de PARO) encuentra las puertas cerradas del colegio o lo que es peor, la amenazan para que no vaya.

Tengo 50. ¿Les dije? Saben cuantas veces viví esta “historia de paros”, muchas les aseguro, como también les aseguro que no se logra absolutamente nada, solo perdida para el país. Pero quizás es lo que algunos quieren, que el país pierda, como ya escuché a varios decir, esperanzados en que nos vaya mal mientras vacacionan en el exterior. ¿Les dije que tengo 2 hijos y que hoy no estudian? Hoy hay paro docente también. Sí lo sé, cobran poco y merecen mucho más. Pero saben que, mis hijos también se merecen aprender más y la educación que reciben de esta forma es mediocre. Quizá les convenga a algunos gobernantes que los chicos no aprendan, así piensan menos y terminan como yo, con 50 años y de amo de casa y totalmente improductivo para mi país, entonces son más fáciles de dominar, de someter. PERO CON MIS HIJOS NO PODRÁN.

Y a los señores gremialistas y dirigentes de los sindicatos que idearon este novedoso sistema para protestar llamado PARO, les cuento que ya no les creo nada, como tanta gente, porque esto es POLÍTICA.

Un país no sale adelante con un paro, sin funcionar las máquinas de las pocas industrias que quedan, sin maestros que no pueden educar, sin gente que no puede viajar hacia sus trabajos o universidades porque no tienen un solo colectivo, ni subte, ni tren.

Pero saben que, podrán parar y sacarnos todo, pero lo que no nos van a sacar son las ganas de trabajar, la esperanza de sacar adelante entre todos este querido país. Y digan lo que quieran, algunos dirán que soy macrista, gorila, etc. Y se van a equivocar, porque saben lo que soy, soy ARGENTINO, uno más que se cansó de la misma fantochada de siempre.

Tengo 50. ¿Les dije? Esto ya lo viví decenas de veces, a diferencia que ahora estoy desempleado y daría lo que no tengo por TRABAJAR, y ustedes”paran”. Pero insisto y la sigo peleando día a día, me levanto temprano como millones de personas que como yo, saben también, que la única forma de salir de esto, no es haciendo PARO, sino TRABAJANDO.

A, les aclaro, prefiero despertar con el ruido de los colectivos pasando por la puerta de casa porque es sinónimo de ACTIVIDAD, DE TRABAJO, DE CHICOS QUE VAN A LA ESCUELA, DE CRECIMIENTO DE UN PAÍS, DE ESPERANZA, DE VIDA; todo eso señores gremialistas y sindicalistas que ustedes pretenden quitarnos.





