"Casero tiene un discurso que falta a la verdad"

-"Es la primera vez que levanto un espectáculo, hace cuatro meses que el espectáculo de Alfredo Casero estaba en cartelera, muchos grupos kirchneristas nos amenazan por traerlo a Casero, a lo cual no dimos importancia"



-"Nosotros no somos un teatro que define por ideología partidaria, estuvo Fabiana Cantilo, prima de Patricia Bullrich a favor de este Gobierno, vinieron personas kirchneristas, macristas, personas a favor y en contra del aborto. Yo mi ideología no la llevo al teatro"



-"Hablé con el representante de Casero porque estaba preocupado por el teatro, por las amenazas. Venían flojas las venta de entradas, y traté de que se publiquen notas del Teatro"



-"Alfredo Casero en el programa de Alejan dro Fantino hizo declaraciones desafortunadas reivindicando las Fuerzas Armadas, eso es opinable; pero me faltó el respeto a mí, como nieto recuperado"



-"Se está devolviendo el dinero a la gente que sacó las entradas. Yo me hice cargo del dinero de la gira de Alfredo Casero en Salta. Yo lo estoy censurando si queres, no porque le den un microfono, porque va a estrenar una tira con Adrian Suar en Fox, puede decir lo que quiere, uno tiene que ser responsable con lo que dice, porque es dificil la recuperación del nieto recuperado, el banco genético, debe tener responsabilidad. Por eso yo decido que no esté, porque tiene un discurso que falta a la verdad"



Claudio Rico, humorista: "A mí me cae mal que no le permitan actuar, yo le explico el tema abuelas, le digo que se retracte, si no lo hace, lo saco."