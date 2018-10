Chiche Gelblung: "Me sorprendió la frialdad con la que pedía la aparición y la tenía muerta en la casa"

Luego de la confesión por parte de Leonela Ayala del asesinato de Sheila, la joven desparecida dese el domingo, Chiche Gelblung habló en Feinmann 910 y contó: "Estoy sorprendido porque yo suelo percibir cosas de la gente, esto no lo pude suponer, una hora antes de la confesión de Leonela estuve hablando con ella, parecía sincera, conmovida, embarazada y había matado a una chica. Me sorprendió"



"Ella le tiraba basura a la mamá, que seguramente no era una santa. Yo siempre digo que se debe buscar el circulo, alrededor de donde te secuestraron.", agregó.



Además analizó que "La frialdad, la tía decía va a aparecer con vida, y ella la tenía muerta en su casa."