Chile. "En las protestas hay gente de izquierda y de derecha"

N90534819.mp3



Jorge Tarud, ex diputado del PPD chileno, habló con Eduardo Feinmann sobre la dramática situación que vive el pueblo chileno. Además, criticó las declaraciones de Cristina Fernández.





Algunas declaraciones:





- "La ciudadanía no cree en nadie y eso es peligroso para la democracia"





- "El presidente Piñera ha tenido conductas erráticas desde el día que subió la tarifa del metro"





- "Las protestas de hoy en día son parecidas a los Chalecos Amarillos en Francia, hay gente de izquierda y de derecha"





- "La comparación que hizo la ex presidenta Cristina Fernández no me gustó para nada. Se las tenía que guardar"





- "Han desafiado el toque de queda. La juventud de hoy no tiene miedo, no conocieron la dictadura"