Cierra la empresa de zapatillas en Luján y deja a 120 trabajadores en la calle

Esteban Gonzalez.mp3







Esteban González, trabajador despedido de la empresa TecnoSport, habló en Feinmann 910 y dijo que "Somos una fábrica que hacía zapatillas y botines para Nike y nos encontramos el lunes que la fábrica cerraba sin previo aviso".



Además, dijo que "Somos entre 120 y 130 personas. Hace unos cuatro meses hubo un plan de retiros voluntarios, según ellos lo llamaron por renovación de personal, en ese momento no esperábamos que terminara en esto".



"Los dueños explicaron esto en función de los constantes aumentos en los impuestos, la devaluación del dólar y varias cosas que tienen que ver con el contexto económico", agregó.





Sobre cómo seguirá la situación, dijo que "Hoy nos citaron al Ministerio de Trabajo, pero no creo que pase de esta semana a que tenga que salir a buscar trabajo nuevamente".



"Yo hace un año que trabajaba allí, estaba en la parte externa. No queda otra que salir a buscar trabajo, no podes poner un negocio porque las cosas están complicadas", finalizó.