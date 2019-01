Claudio Andrade: "Al volver de una cobertura tuve síntomas de Hantavirus"

Claudio Andrada, corresponsal de Clarín en Bariloche, habló en Feinmann 910 y dijo:"Estoy internado porque hice una cobertura para Clarín y al regresar tuve síntomas, venía de Epuyén, entonces me ingresaron al protocolo de seguridad y me internaron en Bariloche."



"Es dificil tomar recaudos, cuando estás ahí trabajas y listo.", agregó.



Acerca de los síntomas de la infección, dijo que "Sentis como una gastroenteritis severa. Son muy estrictos por eso no puedo tener contacto con nadie."



Al referirse al sistema médico, dijo que "los protocolos de los hospitales están bien,son profesionales. Ahora en el caso de Epuyén hay diferentes miradas sobre el virus. Yo fui a la sala donde están los aislados del Ministerio de Salud y fui con barbijo. Muchos creen que no te podes contagiar al aire libre. No hay una línea común"