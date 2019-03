Claudio Andrade: "En Neuquén hubo una fuerte movida antickirchnerista"

Claudio Andrade.mp3







El periodista Claudio Andrade habló en Feinmann 910 y dijo que "Estaba en el búnker de Rioseco y poco antes de empezar el secretario gremial del sindicato de prensa de Neuquén me dijo que no le gustaba mi laburo y me gritó, le dije que me deje trabajar, la conferencia de prensa duró poco."

, agregó.Finalmente, dijo que