Claudio Zuchovicki: "Es una mala idea la renta financiera, al mercado interno hay que fomentarlo"

El economista Claudio Zuchovicki habló en Feinmann 910 y dijo que "Es una mala idea la renta financiera, al Mercado interno hay que fomentarlo, incentivarlo. Quizás hay países que lo pagan pero no tienen impuestos como IVA, a la nafta, a los bienes personales."



"Cada vez que Argentina necesita plata pide dinero al exterior, no lo hacen los mercados como en Brasil.", agregó.



Sobre el comportamiento de los inversores, dijo que "Siempre importa lo que nos queda en el bolsillo, el inversor invierte en el neto, y hará que lo pague el Estado con el interés."





Acerca de la futura asunción de Jair Bolsonaro, afirmó que "Es muy probable que al comienzo le vaya bien a Brasil, el tema es perdurar, ganar puede ganar cualquiera, el tema es que perdure"



Al hablar del riesgo pais, dijo que "no se disparó, suena porque está alto. Argentina paga más porque no tiene mercado interno, acá matamos capacidad de ahorristas. Yo no estoy en contra que tome el dinero del Anses, está bien que invierta."



"Yo ahorro en bonos, no soy muy objetivo. Argentina muchas veces no honra su compromiso", finalizó.