"Cometimos errores propios, nadie es infalible"

- Sobre la reunión con los Ministros de economía de las provincias: "Hablamos de presupuesto porque debemos cerrarlo ya que es una señal que necesita el Mercado y la sociedad también."



-"Argentina debe dejar de vivir de prestado e ir al equilibrio de las cuentas publicas, esta situación no se puede sostener."



-"A esto se suma el programa financiero que está cerrando Nicolas Dujovne, marcando así un punto de inflexión en el momento complicado que tenemos."



-"No hace falta que el Tesoro norteamericano nos dé dinero, aunque tenemos buena relación. Ellos nos prestan desde el Fondo. Nosotros necesitamos financiamiento externo"



- Sobre las declaraciones de Juan Manuel Urtubey- falta de confianza: "Tenemos que pasar rápido a una agenda de desarrollo y crecimiento, gran parte de nuestro problema es la perdida de confianza de los mercados y la sociedad."



-"La Argentina venía trabajando bien, pero el humor de los mercados es variable. La modificación de la política de la tasa de interés de Estados Unidos, petroleo, más errores propios hicieron cambiar la confianza de los Mercados"



Eduardo Feinmann, conductor: "Es bueno que reconozca errores propios"



Rogelio Frigerio, Ministro del Interior: "Nadie es infalible, hay que mirar para adelante, y salir porque en el medio está la gente."



- Sobre nuevos impuestos a las retenciones: "Nosotros trabajamos en un esquema de reducción de gasto. Suspendimos algunas reducciones impositivas porque el contexto cambió"



- Reunión con gobernadores: "Voy a ir a la reunión con los Gobernadores. Hemos tenido muchas reuniones con dirigentes de la Oposición"



-"Un punto de la reunión es el presupuesto, otro es acordar cómo llegar al equilibrio de las cuentas públicas"



Eduardo Feinmann, conductor: "Es enorme el daño que le hizo el Populismo al país."



Rogelio Frigerio, Ministro del Interior: "No se puede gastar más de lo que ingresa."



- Sobre las declaraciones de Elisa Carrió: "Yo espero que no sean los peores seis meses. Espero que las gestiones en Washington sean buenas y cierren el programa financiero."



-"El Estado debe cuidar a los que más lo necesitan, porque hay gente que la pasa mal, en ello trabaja Carolina Stanley, el Ministro de la Producción. "



- Sobre agitadores K- saqueos: "No creemos, son hechos aislados. No tenemos información que sean producto de una estrategia de desestabilización"



Eduardo Feinmann, conductor: "Patricia Bullrich dijo que sí"



Rogelio Frigerio, Ministro del Interior: "Hay que llevar calma y tranquilidad a la gente. La Ministra Bullrich está en contacto con los ministros de seguridad de las provincias."

