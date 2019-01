¿Cómo nació #LeñaParaElCarbón ? J.Mastermix en el Pase

Leña Para el carbón 30-01.mp3







J.Mastermix, creador del tema del verano "Leña para el carbón", cuenta cómo lo escribió. Es una idea sacada de un tema colombiano del 73. Fui DJ de cumbia colombiana. Es similar a Damas Gratis pero con otro tipo de letras. No esperaba el éxito que ha tenido por todo América.

Yo no tengo una coreografía fija, pero en el boliche tenés que agarrar a la chica y darle leña para el carbón.

Cuenta que se crió en Fuerte Apache durante su infancia. Ahora vive en otro barrio con la señora y están esperando un bebé. Su infancia no fue fácil, pero de ahí sacó el tema del rap y del hip hop. Tiene temáticas para todo tipo de gente, o para que escuche el abuelo o los chicos, o temáticas crudas.



Improvisa una letra sobre una base que tiene en el celular. Cuenta que cree en Cristo, pese a que no es un amante de la religión.



Cuenta cómo fue criarse en Fuerte Apache: cuando me crié era la época más heavy, entraba la caballería, era un desastre, antes de que venga la Gendarmería. Después nos mudamos y pudimos cambiar el entorno. Tuve una madre super protectora y tenía una limitación. Adentro, cuando ven que sos buenito y no hacés cosas malas, te cuidan. Mi viejo caminaba de Ciudadela a Paternal para no gastar en boletos. Ahí mamé la cumbia y el rap y fui creciendo musicalmente. Narra que de chico fue Testigo de Jehová y como era un buen orador representaba a las congregaciones.

Creo que al mundo lo maneja la mente. Puede haber crisis política, pero siempre el que sale es uno proponiéndoselo. Antes de leña para el carbón conseguí mucho, viajé por el país, conocí a gente que me abrió puertas. Mi rap es para el amor. También hago trap y reggaetón