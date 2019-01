¿Cómo podemos cuidar a nuestras mascotas del calor?

Ricardo Bruno, médico veterinario, habló en Feinmann 910 y dijo que el trato de los perros 'Es igual que con los chicos, hay que intentar fastidiarlos lo menos posible porque tienen displacer como todos. Hay que tomar los mismos recaudos clínicos como darles agua, un lugar fresco. Cambiar la rutina de sacarlo a pasear en horarios más lógicos.



'No hay que trasladar lo que siente uno al perro, lo importante es que tenga agua y que se mueva lo menos posible', agregó.



Además, dijo que 'Uno se va a dar cuenta que el animal está mal. No va a querer caminar, cae o no quiere moverse. Ver a un perro jadear no quiere decir que tenga un golpe de calor'



'Los gatos sufren pero son más piolas. Son nocturnos y la mayoría está abajo de una cama o en un lugar fresco', finalizó.