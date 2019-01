¿Cómo se prepara la temporada teatral?

Javier Faroni, empresario teatral y Diputado de la Provincia de Buenos Aires, habló en Feinmann 910 y dijo que "Hay un conflicto del Gobierno municipal de Mar del Plata, desde el comienzo de la gestión, pero ahora está paralizada la Municipalidad y sus organismos, previo a una temporada, muy complicado."



Además, dijo que "No hay inspectores municipales, no andan los radares y recolectan la basura, esperemos que con todo el Gobierno provincial en Mar del Plata se pueda encaminar."



"Hoy está llegando mucha gente. No fue el mejor diciembre, esperemos que cambie en enero, respecto al teatro. En época de crisis lo primero que saca la gente de su lista es el teatro, ya que hay otros entretenimientos sin gastar dinero.", dijo



Sobre sus obras, contó que "Tengo tres obras en Mar del Plata, cinco en Buenos Aires, y una en Carlos Paz. Los últimos años en Buenos Aires fueron buenos. Dos espectáculos se estrenan la semana que viene."



"El teatro no está caro en Mar del Plata, muchos tienen promociones, y además bajaron los precios respecto a Buenos Aires.", finalizó.