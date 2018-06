El economista se encuentra en la ciudad de Chicago y nos aseguró que "los profesionales tienen una expectativa positiva sobre argentina" Repasá las frases más importantes de la nota:



-"Estuve en Nueva York y ahora en Chicago, los profesionales tienen una expectativa positiva sobre argentina, hubo dudas con la corrida cambiaria, pero la visión de los economistas es positiva sabiendo las dificultades. Esperan el acuerdo con el FMI que nos da un colchón para financiar el déficit, además que el FMI precisará el camino que debe seguir la economía argentina, de manera gradual por nuestra pobreza, pero con una mayor rapidez de ajuste"



-"La velocidad del ajuste fue lenta en nuestro país. Con estos niveles de inflación será dificil el crecimiento en Argentina. Estamos dentro de los 10 países con más inflación."



-"La inflación es la fiebre de la infección, y la infección e s el déficit fiscal producto de una corporación política que no se da cuenta que es imposible mantenerlo."



-"Hay que matar la inflación, a la gente el déficit no le pega todos los días, sí la inflación. Hemos bajado bastante el déficit con este Gobierno."



-"Argentina tiene mucho gasto en obras no prioritarias, envíos a las provincias, no debe ingresar nadie más al Estado."



-"Los trabajadores privados estamos financiando los planes sociales, los empleados públicos y los jubilados. Por otro lado, sin crecimiento es dificil bajar el gasto público"



- Tasas del 40 por ciento- afecta a las Pymes: "Cuando más sigan las tasas altas estaremos más cerca de la recesión. El tema es que se puede llegar al escenario de estanflación, inflación - sin crecimiento. Federico Sturzenegger tuvo que subir las tasas."









