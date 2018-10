Confederación de Rurales Argentinas: "Nos sentimos defraudados por el Gobierno"

El Vicepresidente de Confederación de Rurales Argentinas, Jorge Chemes, habló en Feinmann 910 y afirmó que "Estamos muy preocupados y con angustia sobre todo por el discurso contradictorio. Mauricio Macri no dijo una cosa en el esfuerzo impositivo, pero los hechos muestran lo contrario. La rentabilidad del campo no da para pagar más"



Acerca de los bienes rurales, aseguró que "de 100 pesos que se producen, 90-80 pesos son impuestos. Así no se puede invertir ni crecer. Nosotros no renegamos de apoyar al país y reconocemos la situación del país, pero nos están dejando sin aire"



"Hay muchos campos que además son afectados por los impuestos municipales, y provinciales. Cada vez tenemos menos rentabilidad, porque tenemos retenciones, bienes, como también aumento en los insumos, que están atados al dólar.", agregó.



Además, sobre la mirada hacia el Gobierno, dijo que "Tenemos incertidumbre, no sabemos si producir o quedar parados. Nos sentimos defraudados por el Gobierno, y no lo digo con animo destructivo."