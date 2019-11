Crisis en Bolivia. "Es un vacío de poder, no un golpe de estado"

lared_export_2019-11-11_12-36-55.mp3



Andrés Cisneros, exvicecanciller de la Nación, dialogó con Eduardo Feinmann sobre el descontrol que hay en Bolivia.





Sobre la situación boliviana: "Es una lucha de un sistema contra otro. La gente no quiere este sistema, lo quiere voltear y no tiene un sistema de reemplazo. Cuando no tienen un sistema de reemplazo, solo quieren sacar al que está. Por ahí tienen fuerza para voltear un gobierno, pero no tienen fuerza real para reemplazarlo"





Así lo categorizó: "Es un vacío de poder, no un golpe de estado. La gente se hartó, salió a la calle, y le vació el gobierno a Morales"