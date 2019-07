Cristian Ritondo: "El escrache a Macri es de cuarta, y pensar que hay gente que lo festeja"

Cristian Ritondo.mp3







Cristian Ritondo, Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y precandidato a Diputado Nacional por Juntos por el Cambio, habló con Eduardo Feinmann y se refirió al escrache a Macri en Suiza y fijó su postura sobre el aborto.





-"Nosotros debemos seguir trabajando como lo hemos hecho, poder mostrar la gestión en la provincia de Buenos Aires, la transformación que hizo la Gobernadora, puso de pie a una provincia, invirtió en obra publica, transformamos educación seguridad y salud. Cuando llegamos a la provincia no había dinero para los sueldos. Yo creo que los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires nos van a acompañar con su voto"



-"En el frente de Todos están todos escondidos, detrás de Alberto Fernández está Cristina Fernández, Sergio Massa; en cambio nosotros vamos con Mauricio Macri, María Eugenia Vidal"



-"Nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos una tranquilidad absoluta de lo que hicimos, yo llevé la cartera de seguridad y creo que hay cambios que la gente va a acompañar. Además se ve el esfuerzo que hace María Eugenia Vidal, se ocupa de realizar obras que cambian el sistema en Buenos Aires"



-"El otro día estábamos en La Plata y nos mostraban un diario que desde el '82 pedían un ensanche de una calle, y recién ahora se hizo"



-"Si Verónica Magario es el futuro... pobre provincia de Buenos Aires, los invito a ver el trabajo en La Matanza, tiene dinero en el Banco y especula financieramente, no es el futuro"



-"El escrache en Suiza a Macri fue lamentable"



- Sobre el acuerdo del Mercosur con la Unión Europea: "Es un acuerdo histórico, después de años de aislamiento Argentina tiene un rol patagónico en la Región. Miles de bonaerenses podrán exportar lo que produce".



-"La Argentina nunca estuvo tan conectada como hasta ahora"



- Obras- Economía: "No se comen las rutas, pero sí con las rutas tenes más seguridad vial, podes bajar costos, hay un progreso económico en las zonas"



- A favor o en contra del aborto?: "Yo creo que hay muchas cuestiones para analizar, y se debe debatir, Yo estoy en contra, pero en Juntos por el Cambio tenemos muchas opiniones"



-"Estoy en contra de la legalización de la marihuana"



- Reforma laboral: "Yo creo que tenemos que dar un debate, hay un país que debe tener una modernización en el trabajo. Yo creo que debemos trabajar juntos para que haya más trabajo en Argentina"



- Reforma previsional: "Eso tiene que ver con el avance del Gobierno y la necesidad que se viene"