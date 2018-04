Cristian Ritondo: "Yo tengo muchas diferencias con Magario, pero no se deben hablar ahora."

-"Fue clave para que se detenga a las dos personas un pasajero que relató los hechos. El identikit coincidía y la cuartada se les cayó. Buen trabajo de la DDI de La Matanza"



-"La testigo dice que venían de San Justo, tenían una discusión, un pasajero quería pagarle el boleto y dijo que no, que se la iba a cobrar y le disparó a sangre fría"



-"La violencia que tenemos, de matar a sangre fría, es una destrucción social que costará reconstruir. Hay muchas armas en la calle. Se debe detener a la persona que tenga un arma en la calle"



-"Va a ser dificil recuperar a algunas personas. De acuerdo al testimonio, el que disparó es mayor."



- Fondo de seguri dad para los Municipios: "Se le dio dinero a La Matanza que pidieron para una cantidad de cosas, como un centro de comando, un sistema de alerta al vecino, cámaras, luminarias, anillo digital. El Tribunal de cuentas dice que el dinero no se gastó. En Quilmes pusimos muchas cámaras"



-"Verónica Magario me dijo que me comunique con ella cuando derribamos un bunker ya que no tuvimos colaboración del Municipio. Desde que yo estoy al mando, le hemos entregado patrulleros, equipamiento, personal. Yo tengo muchas diferencias con Magario, pero no se deben hablar ahora."

