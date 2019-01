"Cristina debe cumplir un rol determinante pero no nos podemos quedar esperando a ver qué hace"

Francisco Paco Durañona.mp3







Paco Durañona, Intendente de San Antonio de Areco y posible candidato en la Provincia de Buenos Aires por el Partido Justicialista, habló en Feinmann 910 y dijo que "Realmente no creo que haya sido una decisión de Vidal. Los que tuvimos la posibilidad de conversar con ella o parte de su equipo sabemos perfectamente que su voluntad era adelantar las elecciones, era prácticamente una decisión tomada pero que necesitaba el visto bueno del gobierno nacional"





Además, contó que "El primer motivo de esta decisión es bastante obvio, y es que Macri le dijo que no. Dieron señales de debilidad con el intento de desdoblar, tratando de cambiar las reglas del juego, solo para separarse de lo que sería un salvavidas de plomo, ir con Macri en la boleta. Además, el bonaerense está preocupado por otras cuestiones"





Sobre los gastos que se generarán para el año que viene y la incomodidad de la gente al votar tantas veces, afirmó que "En una situación de normalidad, con clases comenzando en tiempo y forma, sin inundaciones permanentes, con gente con acceso a la vivienda, con problemas de pobreza resueltos, podemos discutir una profunda reforma electoral que fortalezca la autonomía de municipios y provincias. Pero si estamos todos colgados de una boleta, el votante siente más la presencia de la agenda nacional que los temas de su comunidad. Pero debe ser en un contexto diferente y en un año no electoral."



Sobre el candidato a gobernador de la oposición, contó: "Yo estoy anotado, por lo que caería en una subjetividad. Estoy convencido, y lo he hablado con muchos, de que el peronismo le debe una representación al interior en cuanto a sus intereses."





"Otra agenda muy importante para el interior es la recuperación de los ferrocarriles, algo ausente en la agenda. O la idea del arraigo, que la gente del interior no deba venir a estudiar o trabajar a Buenos Aires porque en su pueblo no pueden hacerlo. También están Verónica Magario, Axel Kicillof, Martín Insaurralde, hay muchos candidatos que acompañan con sus experiencias. El peronismo debe mostrarse debatiendo ideas abiertamente, hablando con los medios." agregó.



Sobre quién sería su vicecandidato, dijo que "Axel ha expresado su vocación de ser candidato y me parece bien, forma parte de una renovación. Todos los que tengan vocación de ponerse el traje de candidato y debatir sus ideas abiertamente, es legítimo. "





"Debemos ser inteligentes como lo fue Mauricio Macri cuando eligió a Vidal, buscar a las personas, figuras y referentes que estratégicamente sean convenientes. El interior es determinante para que el peronismo sea competitivo, dijo.



Finalmente, acerca de si necesitan a Cristina Fernández para traccionar a favor de su candidato, afirmó que "Es indudable que la presencia de Cristina tiene un caudal electoral mucho mayor a cualquiera de los otros candidatos que han expresado su vocación de encabezar la boleta. Pero nosotros no hemos sabido construir alternativas y renovación tras casi cuatro años de oposición. A mí no me gusta que dependamos de una sola persona, más allá de todo lo que significa para nosotros. Tenemos que tener la inteligencia y la estrategia necesaria para construir un gran frente opositor incluyendo a todos. "