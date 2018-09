"Cristina Kirchner no debería ser más Senadora"

Repasá las frases más importantes de la nota:





: "Por la magnitud de la causa de corrupción la Oficina Anti corrupción puede ser querellante. No importa de cuál Gobierno, es el nivel del caso y la gravedad institucional"



-"Cristina Fernández no debería ser senadora a esta altura, ya que está acusada."



-"Teniendo en cuenta los criterio hicimos la presentación ante Claudio Bonadio"



-"También avanzan otras causas judiciales relacionadas a ésta."



-"Yo al inicio de la investigación dije que sabemos dónde empezamos pero no donde terminamos, tenemos más de 12 personas arrepentidas, entre empresarios funcionarios, financistas. Aparecen nuevos imputados"



-"Una vez que nos tome como querellantes obtendremos el expediente. Aún falta de ruta del dinero. Seguramente parte del dinero se mueve en una red financiera."



-"Tampoco Carlos Menem debería ser senador. Una persona con condena penal firme no debería ocupar el cargo. Cristina Fernández no tiene condena, pero tiene 6 procesamientos."



Eduardo Feinmann, conductor: "El Senado actuó de una manera con Julio De Vido y otra con Cristina Fernández, De Vido está preso."



Laura Alonso, Titular de la Oficina Anti Corrupción: "Yo estoy en desacuerdo con Pichetto. Cuando la cámara decide que una persona no es ideonea tiene derecho a desaforarlo"



-"La justicia debe investigar en el momento. Hoy hubo una aceleración importante de los jueces por las nuevas auditorias que hizo el Consejo de la Magistratura. Lo que hacemos para que no se repita son leyes y regulaciones administrativas. Hoy tenemos ley del arrepentido, tenemos una ley que penaliza a las empresas por la corrupción."



-"El fallo de la Cámara de Casación dijo que la causa de IBM Banco Nación no prescribió. Es un mensaje para los Tribunales orales. Hay garantías que el pasado no vuelve más."