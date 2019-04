"Cristina le ganaría a Macri pero perdería en cualquier otro escenario"

Raul Aragon.mp3







Raul Aragón, consultor político, habló en Feinmann 910 y dijo que "Es difícil hacer un escenario de primera vuelta porque no están firmes los candidatos, hicimos un escenario de Paso, Cristina Fernández sube y está 4 puntos arriba de Mauricio Macri; Alternativa Federal tiene 12 puntos Sergio Massa, 9 puntos Roberto Lavagna, 9 puntos Juan Manuel Urtubey, más atrás Miguel Ángel Pichetto, Nicolas del Caño y Guillermo Moreno".



Además, dijo que "Macri pierde en todos los ballotage, el tema es que mucha gente no votará, o votará en Blanco. Roberto Lavagna, y cualquiera de Alternativa Federal le ganaría a Macri. Hay muchos que dicen voto a mi candidato o ninguno".



"Lo único que está claro es que Cristina Fernández le gana a Mauricio Macri, pero no a Roberto L avagna u otro de Alternativa Federal. A Macri le conviene que Lavagna vaya por el socialismo. Cristina le gana a Macri no por crecer ella, sino porque Macri baja", finalizó.