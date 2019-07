"Cristina y Alberto Fernández representan lo que es el chavismo para Venezuela"

Charbel Najm.mp3











-"Yo llegué a la Argentina en el 2015, escapando del regimen de Maduro, los jóvenes no tenemos oportunidad. La situación económica está expulsando a todos, además los que criticábamos a Maduro teníamos miedo a la persecución y represión"



-"Cuando escucho a Cristina Fernández me parece lamentable, una persona que es amiga del que es el responsable de la desgracia humanitaria de nuestro país quiera utilizarlo en su campaña, es una posición cínica e hipócrita"



-"Más del 70 por ciento de la población perdió kilos por la falta de comida"



-"Cristina Fernández y Alberto Fernández representan lo que fue el Chavismo y el M adurismo en la Argentina"



-"Los venezolanos estamos agradecidos por la recepción que tenemos del Gobierno de Mauricio Macri, nos flexibilizaron muchos tramites"



-"Para comprar comida tenes que pasar 12hs de fila, además en dólares. Con lo que gana un trabajador no puede comprar un paquete de jabón para la ropa. Argentina no está igual que Venezuela"

Charbel Najm, sociólogo venezolano, habló con Eduardo Feinmann sobre el comentario que realizó la ex Presidente acerca de la situación de la Argentina, comparándola con el hambre que vive Venezuela.