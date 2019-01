¿Cuáles son las conductas que debemos dejar de lado a la hora de manejar?

Victoria Heller, Directora Nacional de Observatorio Vial, habló en Feinmann 910 y dijo que "En la provincia de Mendoza en el 2017 se cambia la ley provincial de transito, se reglamentó el año pasado y hoy está prohibido, hay multas por manejar en ojotas."



Además, dijo que "La recomendación es usar zapatos adecuados y cómodos. En la Agencia Nacional de Seguridad Vial tenemos como objetivo reducir los accidentes de transito."



Sobre las cifras de muerte por accidentes de tránsito, afirmó que "En Argentina el año pasado murieron 5500 personas por accidente de transito, es la principal causa de muerte en jóvenes. Recomendamos no tomar alcohol, descansar, el auto debe estar en condiciones. Nosotros hacemos mucha política publica en educación y prevención"



"Es obligatorio usar cinturón de seguridad, el 50 por ciento lo usa como conductor y el 20 por ciento de los que van atrás. Los chicos van atrás, 7 de cada 10 niños van inseguros en nuestro país.", agregó.



Acerca de la peor conducta al volante, contó que "El uso del celular es la peor conducta, sabemos que no lo tenemos que hacer y lo hacemos igual, no somos conscientes del riesgo. Nosotros trabajamos con diferentes organismos, con el Ministerio de Educación."