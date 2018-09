"Dady entró en un canal donde no puede salir más"

Repasá las frases más importantes de la nota:





"Yo conocí a Dady Brieva, me caen bien los Midachi. Dady deportista, siempre quise ser su amigo y un 5 de marzo le digo a mis amigos, que se lo presenté a Dady, vamos a prepararle el cumple a Dady, ellos me dicen ya fue y se lo festejamos. Me dio un dolor en el alma, porque no quiere ser mi amigo."



-"Dady entró en un canal que no puede volver atrás. Dady no es tan kirchnerista como se ve, sí es Peronista."



-"Tan mal la gente no siente que está, en Marcos Juarez gana Cambiemos por un 54 por ciento."



-"Hoy voy a ver a Margarita Barrientos, después a La Matanza, y Dady Brieva tiene una vida personal muy buena, sería un gran amigo de Mauricio Macri."



-"Sería bueno que pida disculpas."