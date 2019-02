Daniel Artana: "Gane quien gane, los problemas que tenemos no cambian"

Daniel Artana.mp3







El economista Daniel Artana habló en Feinmann 910 y dijo que "La actividad económica cerró el año pasado peor de lo que se esperaba, en particular industria y construcción. Lo que se conoce en enero sigue muy mal, en parte por la recesión y en parte por las tasas de interés altas. La inflación dio más alta de lo que se esperaba, en febrero seguirá siendo alta por el aumento de la tarifa eléctrica y tendremos inflación mensual alta hasta mayo por lo menos. En la tasa de interés hubo un alivio importante, pero se detuvo por la inflación y porque el tipo de cambio se ha vuelto a meter dentro de la zona de no intervención y eso resta espacio para que siga bajando"



Sobre si el dólar se moverá a partir de abril en función de las encuestas, dijo que "Habrá una liquidación importante del sector agropecuario. Dependerá de la combinación, porque si hay presión sobre el dólar la tasa se irá para arriba con consecuencias negativas sobre la actividad. Luego hay que ver cómo manejará el Tesoro el exceso de dólares"





"El FMI les viene prestando más dólares de lo que necesitan. Ayer renovaron muy bien las letras de corto plazo y generó un colchón en dólares que habrá que vender en algún momento. El instrumento que tiene el gobierno es la venta de los dólares que ha estado guardando", agregó.



Acerca de su reunión con el Presidente, dijo que "fue organizada por Nicolás Dujovne y estaba Ricardo Arriazu. Hablé de cuestiones de mediano plazo y digo siempre lo que pienso, ni exagero ni me quedo corto. Creo que hay por delante una agenda de reformas estructurales que habrá que encarar sin importar quién gane.





"Los problemas no cambian por que gane uno u otro. Nuestra regulación laboral era vieja hace cuarenta años, imaginate hoy. No se terminó la mejora fiscal de las cuentas públicas, la presión tributaria es altísima. Está el tema del Mercosur y ver cómo nos insertamos. Hay un montón de preguntas que hacen a la sostenibilidad de la economía", dijo.



Sobre que Mauricio Macri pensó que era un mago que atraería inversiones y finalmente no ocurrió, afirmó que "la realidad le dio un baño de humildad. En alguna medida, eso pasa cuando buscan la solución mágica en la figura de Roberto Lavagna. Es como cuando en el 2001 venía Cavallo y arreglaba todo. Acá no hay magia. Los problemas son los mismos ganen quien gane y hay que ver cómo enfrentarlos. Si gana Cristina Fernández, las soluciones serán al revés de lo que el país necesita"



Finalmente, hablando sobre por qué Cambiemos no aplicó las soluciones necesarias, "hubo un error de diagnóstico inicial con un exceso de optimismo. El gobierno hizo algunas cosas que había que hacer. Hubo un error de diagnóstico y quedó reflejado por la conformación del gabinete. Puso de ministro de Hacienda a una persona que no creía que Argentina tenía un problema fiscal y actuó en consecuencia"