Daniel Artana: "Hoy va a ser un día muy complicado"

Daniel Artana.mp3







El economista Daniel Artana habló en Feinmann 910 y dijo que "Es la opinión de él, que no es la misma que todo el Gobierno, porque si no estuvieran preocupados no hubieran retirado pesos del Mercado en el Banco Central ni subían la tasa de interés. Alguna preocupación hay, y para mí es por el movimiento brusco. Hoy abrieron nuevamente mal los mercados, para en la zona de intervención, pero es muy alta."

Además, dijo que, finalizó.